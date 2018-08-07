Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению на активистку Гандзюк

Правоохранители просят помочь установить личность неизвестного гражданина.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Он сообщил, что сегодня утром получил постановление следователя о даче разрешения на разглашение тайны досудебного расследования в отдельной его части.

"Хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения", - сказал Князев.

"Мы получили соответствующий материал относительно подозрения по признакам правонарушения одного из неизвестных нам граждан", - добавил он.

На пресс-конференции было продемонстрировано фото этого человека. Фотография была получена в ходе розыскных и следственных действий. "Именно этот гражданин, по версии следствия, причастен к указанному правонарушению, и хотелось бы, чтобы нам помогли в установлении его личности", - сказал глава Нацполиции.

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"Мы считаем, что именно человек, изображенный на этой фотографии, участвовал в совершении указанного правонарушения", - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство и задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк.