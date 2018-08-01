Полиция пока не знает мотива убийства ветерана АТО "Сармата"

По словам полиции, преступление группа в течение двух суток готовила убийство.

Правоохранители пока не могут назвать мотива убийства участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко и будут отрабатывать все версии.

Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает "Украинская правда".

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"Экономическая деятельность - он бывший предприниматель, политическая деятельность, полиция будет отрабатывать все версии. На сегодня я не могу подробно ответить, какие мотивы этого преступления", - добавил он.

По словам Комиссарова, организованная преступная группа подготовила автомобиль на "евробляхах" для того, чтобы сбежать из области после выполнения убийства и "замести следы", а для его выполнения в городе Бердянск использовали другой автомобиль.

"В ходе оперативно-следственных действий удалось выяснить, что предполагаемые преступники могут передвигаться на автомобиле иностранного производства, на постах проверялись все автомобили, благодаря этому мы вышли на преступников, отработали камеры наблюдения", - сказал он.

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Он отметил, что камеры наблюдения сыграли важную роль в раскрытии этого преступления.

Также сотрудник бердянского отдела полиции, который занимался патрулированием в городе доложил, что заметил автомобиль, который часто находился возле места преступления.

"В результате оперативных мероприятий на одном из постов они были установлены, а на другом их уже ждали правоохранители и они были задержаны", - сказал Комиссаров.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко.