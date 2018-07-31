В Бердянске нашли автомобиль убийцы ветерана АТО

Автомобиль «Таврия» бордового цвета был припаркован в нескольких кварталах от места убийства.

В Бердянске Запорожской области сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором скрылся возможный убийца общественного активиста, бывшего бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко.

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Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Бердянска.

Полицейские обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, который был припаркована в нескольких кварталах от места убийства. Ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, в Бердянске во дворе собственного дома выстрелом в спину был убит известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

На территории Запорожской и Донецкой областей введен план-перехват "Сирена" для задержания преступника.