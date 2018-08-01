Подозреваемый в убийстве ветерана АТО в Бердянске является экс-бойцом "Торнадо" - Геращенко

Сообщники киллера - молодые ребята, спортсмены из Днепра и Днепропетровской области, которые приехали на убийство.

Подозреваемый в убийстве 43-летнего бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Да, это правда (что возможный убийца – бывший снайпер из батальона "Торнадо", - ред.). К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места для нормальной работы. Не захотев сделать этого, они пошли работать в криминальные группировки. Это не первый такой случай, и, к сожалению, думаю, не последний. Война обнажает инстинкты людей, поэтому так может быть. Убийцу ждет жесткая ответственность", - сказал Геращенко.

Он отметил, что убийце грозит пожизненный срок.

"Убийство – 115 статья уголовного кодекса. В данном случае будет применима вторая часть статьи – убийство с отягчающими обстоятельствами, это убийство под заказ, убийство опасным для жизни других людей способом, - поэтому это будет вторая часть. Что касается остальных – это пособники убийства, они идут как соучастники. Есть у каждого свои роли, кто-то был водителем, кто-то поджидал, кто-то окликнул жертву", - сообщил нардеп.

Читайте также"Сармата скоро кончат, как и его близких друзей": друга убитого ветерана АТО рассказал об угрозах со стороны депутата

Также он рассказал и о других задержанных по подозрению в соучастии в убийстве.

"Остальные люди из задержанных являются сообщниками киллера – молодые ребята, спортсмены. Они живут в Днепре и Днепропетровской области, приехали на убийство. Они пока молчат. Я так понимаю, надеются, что заказчики будут их выручать. Шансов у них нет, - есть прямые показания свидетелей убийства на киллера", - рассказал Геращенко.

На данный момент, как отметил нардеп, основная версия инцидента – заказное убийство. Мера пресечения будет избрана сегодня во второй половине дня или завтра. Сейчас следователи готовят документы в суд.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко. На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват "Сирена" для задержания преступника.

Днем патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца Олешко скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Впоследствии активисты сообщили, что в Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу Олешко. По их данным, действовала группа лиц, преступников узнали свидетели.