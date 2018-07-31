Под Мелитополем задержали убийцу ветерана АТО "Сармата" и еще троих сообщников - волонтер (фото)

Ранее в двух кварталах от места убийства был обнаружен автомобиль, на котором вероятно передвигался убийца экс-бойца АТО.

Под Мелитополем Запорожской области был задержан убийца ветерана АТО Виталия Олешко (позывной – Сармат).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Семен Кабакаев, опубликовав фотографию задержанного.

«Сейчас возле Мелитополя был задержан убийца Сармата. Подробности немного позже», – написал волонтер.

Позже волонтер добавил фотографии остальных задержанных. Как оказалось, действовала группа лиц. Их всех везут в Бердянское отделение полиции.

На фотографиях задержанные стоят без наручников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, в Бердянске во дворе собственного дома выстрелом в спину был убит известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

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По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

На территории Запорожской и Донецкой областей введен план-перехват "Сирена" для задержания преступника.

Ранее в двух кварталах от места убийства был обнаружен автомобиль, на котором вероятно передвигался убийца экс-бойца АТО.