В Мариуполе поймали двух пьяных на авто с номерами "ДНР": представились сотрудниками ГПСУ и контрразведки (фото)

Мужчины вели себя агрессивно и нагло, официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.

В Мариуполе двое пьяных мужчин, которые представились пограничником и контрразведчиком, ездили по городу с номерами террористической организации «ДНР».

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Как сообщил экс-командир полка «Азов» Максим Жорин на своей странице в Facebook, когда мужчин остановила полиция, они вели себя агрессивно и нагло.

"Рядом также оказались Азовцы, от вида которых один из негодяев потерял равновесие и упал на землю. Если это правда, что они принадлежат к названным структурам, то это действительно ни в какие ворота!", – отметил Жорин.

Официальная информация по поводу инцидента пока отсутствует.