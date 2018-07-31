В Мариуполе поймали двух пьяных на авто с номерами "ДНР": представились сотрудниками ГПСУ и контрразведки (фото)
16:47, 31 июля 2018Происшествия
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Мужчины вели себя агрессивно и нагло, официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.
Официальной информация по инциденту пока нет / фото Maxim Zhorin, Facebook
В Мариуполе двое пьяных мужчин, которые представились пограничником и контрразведчиком, ездили по городу с номерами террористической организации «ДНР».
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Как сообщил экс-командир полка «Азов» Максим Жорин на своей странице в Facebook, когда мужчин остановила полиция, они вели себя агрессивно и нагло.
"Рядом также оказались Азовцы, от вида которых один из негодяев потерял равновесие и упал на землю. Если это правда, что они принадлежат к названным структурам, то это действительно ни в какие ворота!", – отметил Жорин.
Официальная информация по поводу инцидента пока отсутствует.
фото Maxim Zhorin, Facebook
фото Maxim Zhorin, Facebook
фото Maxim Zhorin, Facebook
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