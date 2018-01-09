Исследователь BellingCat: полк "Азов" уже имеет американское оружие

В полку "Азов" на линии разграничения на Донбассе уже есть оружие американского производства. Об этом в Twitter сообщил ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер. Он отметил, что готовится материал на эту тему, в котором, впрочем, не будет "ничего нового".

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"Немало шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленное в США летальное вооружение. Следите за новым выпуском нашего #MinskMonitor", - написал Толер.

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала ABC News со ссылкой на различные источники в Госдепартаменте США, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может согласовать план продажи Украине противотанковых ракетных комплексов. В частности, отмечалось, что общий объем оборонного пакета на сумму 47 миллионов долларов будет включать продажу 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонительный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о какой именно «усиленный оборонительный потенциал» идет речь.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в США опасаются, что Украина потеряет переданное ей оружие и не позволяют отправлять его в зону АТО.