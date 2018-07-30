Провез на капоте 60 метров: стали известны детали смертельного ДТП с участием пьяного депутата на Львовщине

Дочь погибшей рассказала, что ее 72-летняя мама возвращалась на велосипеде из церкви, когда на дороге ее обогнал автобус.

В субботу, 28 июля, в селе Новый Витков Радеховского района в 70 километрах от Львова, произошло смертельное ДТП. Подозреваемый Василий Петрушка, депутат города Сокаль, сбил 72-летнюю женщину насмерть.

Как сообщает "24 канал", по предварительной версии Нацполиции, 43-летний чиновник на Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Дочь погибшей рассказала, что ее 72-летняя мама как раз возвращалась на велосипеде из церкви, и на дороге ее обогнал рейсовый автобус сообщением Тернополь – Червоноград. Через несколько метров со стороны водителя автобус задел Fiat. Легковая машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, и тогда уже водитель легковушки на капоте с велосипедисткой проехал еще 60 метров.

Читайте такжеПротащило 10 метров: в Киеве авто на пешеходном переходе насмерть сбило женщину

Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. За рулем машины был депутат Сокальского городского совета от партии "Свобода" Василий Петрушка. Это подтвердили и местные, которые были в тот момент. Мужчина ехал из Сокаля в Лопатин забрать своих детей и жену. Также стало известно, что эта машина ему не принадлежит.

Водителя задержали. И в ближайшие дни ему выберут меру пресечения. Сейчас депутат находится в Сокальской больнице под стражей. Там он работает стоматологом.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель повредил 7 машин и уснул в патрульном автомобиле.