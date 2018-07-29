Под Львовом нетрезвый местный депутат сбил насмерть велосипедистку - СМИ (фото)

Смертельное ДТП произошло 28 июля на автодороге “Червоноград-Радехив”.

В селе Новый Витков (Радехивский район Львовской области) водитель автомобиля “Фиат Скудо” столкнулся с автобусом и насмерть сбил велосипедистку. По словам журналистки Виктории Балицкой, за рулем иномарки находился нетрезвый местный депутат Василий Петрушка.

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Как отмечается в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел 28 июля на автодороге “Червоноград-Радехив”.

Сообщается, что водитель «Фиата», житель г. Сокаль 1975 года рождения, совершил столкновение с автобусом “БАЗ” следующим по маршруту “Тернополь-Червоноград”.

После столкновения авто совершило наезд на велосипедистку, жительницу с. Новый Виткив Радехивского района 1946 года рождения, которая двигалась по обочине дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.

Как сообщила в Facebook журналист канала НТН, председатель полицейской комиссии в ГУ Нацполиции Львовской области Виктория Балицкая, за рулем «Фиата» находился депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка. В крови депутата было 1,5 промилле.

Петрушка, по ее словам, является депутатом от «Воли» и работает в Центральной районной больнице Сокаля (об этом говорят данные из его декларации и информация в сети).

«Предварительно виновник аварии господин Петрушка. Детали позже. Будем надеяться, что не избежит... [ответственности] Хотя, есть у меня информация, что его госпитализировали и врачи пытаются там что-то мутить!», – указала Балицкая.

Накануне сообщалось, что в Сколевском районе Львовской области водитель квадроцикла въехал в группу детей, в результате наезда пострадали шесть человек.