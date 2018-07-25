"Снять номера – это импульс": отец водителя-мажора, сбившего девочку в Киеве, озвучил свою версию событий

По словам Олега Островского, его сын пытался тормозить, когда ребенок выскочил на дорогу.

Отец водителя Hummer Кирилла Островского рассказал, что тот якобы пытался затормозить, чтобы не допустить наезда на ребенка.

Олег Островский уверен, что сын не ехал на красный – предполагает, что авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на дорогу, передает ТСН.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Разумеется, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял [почему – ред.], но или не сработали тормоза, они сработали юзом, я не знаю точно, это мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо", - говорит Олег Островский.

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Также отец утверждает, что Кирилл не находился под воздействием алкоголя или других веществ. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Кроме того, по словам Островского-старшего, его сын не собирался скрываться с места аварии.

"Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем – и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", - заявил отец задержанного.

Семья водителя намерена "добиваться правды" и доказать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.

Как сообщал УНИАН, водитель автомобиля Hammer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и его механизма.