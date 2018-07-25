"Снять номера – это импульс": отец водителя-мажора, сбившего девочку в Киеве, озвучил свою версию событий

15:42, 25 июля 2018
Происшествия
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Отец Островского озвучил свою версию инцидента / фото Источник

Олег Островский уверен, что сын не ехал на красный – предполагает, что авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на дорогу, передает ТСН.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Разумеется, он попытался затормозить, но у него не получилось. Он так и не понял [почему – ред.], но или не сработали тормоза, они сработали юзом, я не знаю точно, это мои предположения. Невозможно было быстро среагировать, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо", - говорит Олег Островский.

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Также отец утверждает, что Кирилл не находился под воздействием алкоголя или других веществ. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Кроме того, по словам Островского-старшего, его сын не собирался скрываться с места аварии.

"Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем – и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", - заявил отец задержанного.

Семья водителя намерена "добиваться правды" и доказать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.

Как сообщал УНИАН, водитель автомобиля Hammer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и его механизма.

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Теги: #Киев#смерть#ДТП#Кирилл Островский