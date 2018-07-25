В Ривне задержали двух киллеров, которые готовились к заказному убийству (фотогалерея)

Правоохранители также установили личность, которая заказала киллерам убийство.

В г. Ривне полиция предотвратила заказное убийство на этапе подготовки, задержав двух исполнителей и установив личность заказчика преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщили заместитель начальника полиции в Ривненской области Сергей Волков и заместитель областного прокурора Остап Сидор.

Напомним, 17 июля на автомобильной стоянке возле центрального рынка в Ривне был обнаружен якобы со смертельным огнестрельными ранениями предприниматель. Оказалось, что убийство было инсценировано правоохранительными органами с целью задержания исполнителей и установления личности заказчика преступления.

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По данным правоохранителей, оперативники департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска в Ривненской области совместно со спецподразделением КОРД и прокуратурой области задержали двух мужчин, которых наняли для убийства жителя областного центра. Задержание произошло незадолго дозапланированного злоумышленниками преступления.

По оперативной информации правоохранители установили, что в город прибыли двое киевлян, ранее судимых за убийства. В автомобиле, который они использовали, была обнаружена граната, пистолет с глушителем. Стало известно, что объектом запланированного преступления является 42-летний ранее судимый местный житель.

«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является весомой информации для наших сотрудников», - цитирует пресс-служба заместителя начальника ГУНП в Ривненской области Сергея Волкова.

Правоохранителям известно, что организовал преступления группу 46-летний житель областного центра - криминальный авторитет, который покинул пределы Украины 13 июля.

По информации прокуратуры, уже собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении в преступлении.

Во время брифинга Волков также добавил, что деятельность организованной группы была направлена на дестабилизацию криминогенной ситуации в Ривненской области.

Во время обыска у одного из исполнителей, 49-летнего жителя столицы, в подсобном помещении его дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал к гранате, пистолет и патроны. У его сообщника в доме в Киеве обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.

Исполнителям преступления сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по части 1 статьи 14, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ривненский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 17 июля полиция распространила информацию, что в Ривне между автомобилями на парковке на улице Небесной Сотни вблизи городского рынка нашли тело человека с огнестрельным ранением.