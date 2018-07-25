Смертельный наезд на 10-летнюю девочку в Киеве: алкоголя в крови водителя Hummer не обнаружили

Готовятся два ходатайства – об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и об аресте автомобиля.

Драгер на месте не показал наличия алкоголя у водителя Hummer, который вчера вечером на бульваре Леси Украинки в Киеве насмерть сбил девочку и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

На вопрос одного из пользователей сети, известны ли уже результаты экспертизы, она ответила: «По драгеру - 0».

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Как сообщал УНИАН, водитель автомобиля Hammer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и его механизма.