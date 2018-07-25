Погибшая под колесами Hummer в Киеве девочка приехала в гости к родственникам - СМИ

В результате многочисленных переломов в результате ДТП ребенок умер.

Девочке, которую насмерть сбил джип Hummer на столичном бульваре Леси Украинки, было 10 лет.

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Она вместе с мамой и братом приехала в гости к родственникам из Москвы, пишут "Факты", ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, во время аварии рядом с девочкой были и мать, и брат, но они не пострадали.

Как сообщалось, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться. Девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку на 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.