Смертельное ДТП на Сумской в Харькове: суд оставил под стражей Зайцеву и Дронова

Геннадий Дронов и Елена Зайцева будут находиться под стражей без возможности внесения залога еще в течение двух месяцев.

В Харькове суд оставил под стражей обоих водителей-участников дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими, которая произошла на улице Сумской.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 24 июля, принял Киевский райсуд Харькова.

По сведениям прокуратуры, Геннадий Дронов и Елена Зайцева будут находиться под стражей без возможности внесения залога еще в течение двух месяцев.

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Адвокаты Дронова и Зайцевой просили суд изменить своим подзащитным меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного средства контроля. Зато представитель прокуратуры настаивал на продлении подозреваемым содержание под стражей.

Следующее заседание назначено на 31 июля 14:00.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, что двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.