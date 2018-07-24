Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева не могла затормозить перед столкновением - эксперт

По словам эксперта, "Лексус" Зайцевой двигался со скоростью в пределах 65-120 километров в час.

24 июля в Киевском райсуде Харькова допрашивали экспертов Харьковского института судебных исследований по делу о ДТП с шестью погибшими в Харькове.

По словам эксперта по транспортным исследованиям Виталия Варлахова, Lexus Елены Зайцевой не мог затормозить вовремя, передает 057.ua.

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«Использовалась скорость в пределах 65-120 километров в час. При скорости 103-106 километров в час Дронов и Зайцева могли избежать ДТП. Минимальное расстояние Lexus при зеленом сигнале было не более 38 метров от разметки. Остановка была невозможна», - рассказал эксперт.

На вопросы защиты Зайцевой Юлии Козырь он ответил, что столкновение Lexus и Volkswagen на видеозаписи не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.