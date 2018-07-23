В Житомире обрушился потолок в жилом доме: спасатели эвакуировали людей (фото)

Специалисты ГСЧС эвакуировали жителей дома из 24-х комнат, в результате чп никто не пострадал.

В Житомире в бывшем общежитии обвалился потолок в одной из комнат, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Сообщение о том, что в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка, поступило в Службу спасения «101» 22 июля около 16:00.

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По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что потолок обвалился в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью женщина успела выбежать в коридор.

Специалисты ГСЧС эвакуировали жильцов дома из других 24-х комнат.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Трех жителей разрушенной квартиры временно поселили в гостинице «Житомир». На утро 23 июля запланирован осмотр комиссией данного здания для дальнейшего решения проблемы.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.