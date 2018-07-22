В Одессе на зданиях появились антисемитские надписи - полиция ищет авторов (фото)
22:01, 22 июля 2018Происшествия
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Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, их сделавшее.
В Одессе на зданиях появились антисемитские надписи / фото od.npu.gov.ua
В Одессе полиция устанавливает обстоятельства появления на зданиях в центре города надписей антисемитского содержания.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, они обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало.
фото od.npu.gov.ua
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
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