В Одессе на зданиях появились антисемитские надписи - полиция ищет авторов (фото)

22:01, 22 июля 2018
Происшествия
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В Одессе на зданиях появились антисемитские надписи / фото od.npu.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, они обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало.

фото od.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Одесса#антисемитские надписи в Одессе#антисемитизм