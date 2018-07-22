На трассе Киев - Харьков легковушка врезалась в грузовик, погибли женщина и ребенок (фото)

От полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля “Ford” - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

На трассе Киев - Харьков легковушка врезалась в фуру, погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 9:30 на 75 км автодороги «Киев - Харьков», вблизи г. Березань Барышевского района.

"52-летний житель г. Запорожье, водитель автомобиля «Ford Mondeo», не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «ДАФ», который был припаркован в специально предназначенном месте. В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля “Ford” - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь", -говорится в сообщении.

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Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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