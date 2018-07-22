В Ивано-Франковске BMW на скорости врезался в троллейбус (фото)
В ночь на воскресенье, 22 июля, в Ивано-Франковске на улице Троллейбусной внедорожник BMW X5 вылетел на встречную полосу и на скорости столкнулся с припаркованным возле депо троллейбусом.
Об этом со сообщает местное издание КУРС со ссылкой на очевидцев.
Водителя BMW с травмами забрала скорая, само авто получило значительные повреждения.
Читайте такжеОмелян назвал причину сегодняшних смертельных ДТП в Украине
По предварительным данным, мужчина заснул за рулем.
Однако местное издание Правда со ссылкой на свои источники пишет, что виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже не мог разговаривать. Он отказался пройти тест на драггере на месте аварии, поэтому его отвезли в больницу, где возьмут анализ крови на содержание алкоголя.
Сейчас на месте происшествия работают патрульные полицейские, дорога полностью перекрыта.