В Ивано-Франковске BMW на скорости врезался в троллейбус (фото)

Авто влетело в троллейбус, который стоял на обочине возле депо.

В ночь на воскресенье, 22 июля, в Ивано-Франковске на улице Троллейбусной внедорожник BMW X5 вылетел на встречную полосу и на скорости столкнулся с припаркованным возле депо троллейбусом.

Об этом со сообщает местное издание КУРС со ссылкой на очевидцев.

Водителя BMW с травмами забрала скорая, само авто получило значительные повреждения.

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По предварительным данным, мужчина заснул за рулем.

Однако местное издание Правда со ссылкой на свои источники пишет, что виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже не мог разговаривать. Он отказался пройти тест на драггере на месте аварии, поэтому его отвезли в больницу, где возьмут анализ крови на содержание алкоголя.

Сейчас на месте происшествия работают патрульные полицейские, дорога полностью перекрыта.