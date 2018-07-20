В Киеве на Старообуховской трассе в ужасном ДТП погибла семья, есть пострадавшие (фото, видео)

Водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами.

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП погибла семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, еще два других человека получили травмы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"По предварительной информации, на проезжей части автодороги произошло столкновение и возгорание трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое - травмированы", - говорится в сообщении.

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В частности, получив сообщение об аварии, на указанное место в Голосеевском районе столицы выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, следователи столичного главка, спасатели и медики "скорой".

"Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что в настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники полиции с целью установления обстоятельств и механизма ДТП.

Видео: Kyiv Operativ

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП, в результате которых погибли 18 человек.

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В частности, около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», недалеко от пгт Кривое Озеро Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 госпитализированы. Рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» с белорусской регистрацией, столкнулся с грузовиком, который стоял справа на проезжей части из-за неисправности.

В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и крупногабаритного грузовика DAF с полуприцепом погибли 10 человек, еще 10 были госпитализированы. Авария произошла на 127 км автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

Вблизи Хмельницкого в результате лобового столкновения грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф» погибла семья из трех человек, еще один ребенок госпитализирован. Авария произошла сегодня около 11 утра на въезде в село Прибугское.

В Мининфраструктуры состоялось совещание в связи с рядом масштабных летальных ДТП в Украине.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Кабмин намерен ввести контроль скорости на автодорогах Украины и провести жесткие проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

По его словам, среди главных причин сегодняшних ДТП в трех областях Украины, рассматриваются несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости.