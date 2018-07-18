В жилом доме в Тернополе прогремел взрыв: пострадал мужчина и его 7-летний сын

Пострадавшие с ожогами тела II-III степени госпитализированы в медицинское учреждение.

В Тернополе в многоэтажке произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и ребенок.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 17 июля в 20.30 спасателям поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на ул.Пушкина прогремел взрыв.

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В результате взрыва огнем уничтожена вытяжная вентиляция на площади 1 кв.м, повреждены вещи домашнего обихода, облицовки стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажом. Кроме того, ударной волной повреждена межэтажная оконная рама.

На момент взрыва в квартире находились три человека. В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализированы владелец квартиры 1973 года рождения и его малолетний сын 2011 рождения. Полиция выясняет причины взрыва.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека, среди которых один ребенок.