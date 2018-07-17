Суд выпустил из-под стражи помощника нардепа, который под Киевом пьяный ранил ребенка из травмата

Суд отменил арест, назначенный Шанько ранее.

Суд отправил под ночной домашний арест экс-помощника народного депутата Олега Шанько, который ранил из травматического оружия 14-летнего парня. Суд отменил арест, назначенный ему 27 июня.

Как передает Украинская правда, соответствующее постановление Апелляционного суда Киевской области обнародовано в Едином реестре решений. "Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи", – решила коллегия.

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Подозреваемый настаивал, что арест – "слишком суровая мера пресечения", ведь не было учтено, что он "ранее не судим, имеет высшее образование, характеризуется положительно, принимает активное участие в различных социальных проектах, имеет на иждивении двоих детей и мать преклонного возраста, искренне раскаивается в содеянном, не имел никакого намерения навредить пострадавшему, обещает выполнять все возложенные на него обязанности и компенсировать нанесенный ущерб".

Адвокаты Шанько заявили, что он "ведет активную социальную деятельность", его мать была госпитализирована после ареста сына, "основания полагать, что он будет скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, отсутствуют". Кроме того, подозреваемый якобы не может воздействовать на потерпевшего и свидетелей, поскольку они уже допрошены.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в городе Вишневом Киевской области Шанько выстрелил в забор из травматического оружия и ранил в ногу ребенка 14 лет. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции действия задержанного квалифицировали как хулиганство. Впоследствии стало известно, что задержанный - помощник народного депутата Украины Юлия Мамчура на общественных началах. Мамчур назвал поступок позорным и сообщил о лишении Штанько статуса помощника народного депутата на общественных началах.