На Тернопольщине горе-мать жестоко избила 2-летнего сына за плач: мальчик в реанимации

Женщина, избила двухлетнего сына кулаками. Тогда никто даже не подумал вызвать врачей, пока через несколько дней мальчик не потерял сознания.

На Тернопольщине горе-мать жестоко избила 2-летнего сына за плач. Ребенка в крайне тяжелом состоянии с внешней гидроцефалией и синяками по всему телу бригада скорой помощи доставила в реанимационное отделение областной детской больницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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В медицинское учреждение с ребенком приехал отец, мать в то время давала показания в Чертковском отделе полиции. Женщина рассказала, что несколько дней назад побила сына за то, что тот плакал. По ее словам, ударила мальчика дважды рукой, ребенок упал на пол. Однако отец немного по-другому рассказывает о событиях того дня. Говорит, когда вернулся домой, то в доме был крик. Жена, держа на руках младшего ребенка, всего в семье пятеро детей, кулаками били двухлетнего сына. Тогда никто даже не подумал вызвать врачей, пока через несколько дней мальчик не потерял сознания.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений двухлетним мальчиком. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 УК - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине отец до смерти избил 4-летнюю дочь за то, что она отказывалась ужинать.