На Сумщине отец до смерти избил 4-летнюю дочь за то, что она отказывалась ужинать

Мать с отцом сильно избили ребенка за отказ есть на ужин картошку с хлебом. Девочка умерла, захлебнувшись рвотными массами.

На Сумщине 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, через некоторое время ребенок умер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Событие произошло в одном из сел Белопольского района. О том, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда скорой в полицию, около 22 часов, сообщили сами медики. Прибывшие по вызову, увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел дочь уже мертвой.

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«У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одной так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод, из-за которого избили, шокирует - рассказывает Андрей Анисимов, начальник Белопольского отдела полиции, - били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к «воспитанию». А дальше, ребенка действительно положили спать, и пошли по делам».

Эксперты, которые осматривали девочку, говорят: умерла, захлебнулась рвотными массами. Вероятно всего ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Установлено, что кроме умершего ребенка в семье есть еще двое: старшая девочка и мальчик. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны как неудовлетворительные. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и ч.3 ст. 135 «Оставление в опасности». Главе семьи объявлено о подозрении и он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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