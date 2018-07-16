В Запорожье малолетний ребенок выпал из окна и погиб, пока родители были на кухне

По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна.

В Запорожье в результате падения из окна квартиры, которая расположена на 8-м этаже жилого дома, погиб малолетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, трагедия произошла сегодня, 16 июля, на улице Героев 93-й бригады.

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Согласно сообщению, на момент трагедии родители малыша 2016 г.н. были в квартире, они были на кухне.

По предварительной информации, ребенок оперся на москитну сетку и вместе с ней выпал из окна. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть ребенка, полиция по данному факту проводит проверку.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове водитель сбил на тротуаре детскую коляску, пятимесячный мальчик не выжил.