Смертельное ДТП с пятимесячным ребенком: харьковская полиция задержала водителя

12:11, 15 июля 2018
Происшествия
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В Харькове задержали водителя, совершившего фатальный наезд на женщину с ребенком / ГУНП Украины в Харьковской области

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, он находится в изоляторе временного содержания.

Напоминается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля около 18.00 на проспекте Гагарина. 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился 5-месячный мальчик. В результате аварии ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга находится в больнице.

По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: #ДТП#Харьков