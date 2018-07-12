"Россиянин был злой из-за проигрыша сборной по футболу": появились новые подробности избиения украинца в Турции (фото)

Полиция задержала россиянина, но на другой день уже отпустила. Он уплатил штраф 800 долларов.

Украинца Андрея Сову в Турции жестоко избил россиянин, потому что был злой из-за проигрыша российской сборной.

"Сейчас он в больнице, подключен к аппаратам, в сознание не приходил. Это единственная помощь, которую нам тут оказывают. Везде меня футболят, денег на транспортировку мужа у меня нет, и что мне делать, я не знаю", - рассказала "Обозревателю" супруга пострадавшего Светлана.

По ее словам, с 7 июля муж находится в коме. Светлана отмечает, что конфликт произошел вечером на территории отеля Ganita holiday village.

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"Почему-то чужой турист прошел на территорию отеля, он был россиянином. Меня рядом не было, другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша российской сборной по футболу. Он ударил мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Только по бейджику на руке удалось определить, кто он и откуда", - говорит Светлана.

Полиция задержала россиянина, но на другой день уже отпустила. Он уплатил штраф 800 долларов. "Я взяла выписку в полиции, они его отпустили, и он свободно тут где-то ходит", - жалуется Светлана.

Она подчеркнула, что в консульстве Украины в Турции ей посоветовали только молиться. "Мне там сказали - молитесь. Потом посоветовали пройтись по отелю и собрать деньги, потому что у консульства денег на помощь нет. Я просто в шоке, не знаю, что делать. 15 июля у меня заканчивается путевка, как я могу улететь без мужа?", - плачет Светлана.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что прилагают усилия, чтобы спасти жизнь украинца, который после конфликта с россиянином 7 июля в отеле в Турции находится в коме.

Как сообщали СМИ, в турецком городе Аланья гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего украинца.