"Упал и ударился головой": появились подробности конфликта между украинцем и россиянином в Турции

Конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля.

Министерство иностранных дел прилагает усилия, чтобы спасти жизнь украинца, который после конфликта с россиянином 7 июля в отеле в Турции находится в коме.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

Он рассказал, что консул о ситуации узнал от жены потерпевшего.

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Женщина рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и гражданином Украины Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

Мужчина с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг был госпитализирован в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.

По данным туроператора, на место прибыла полиция, они провели расследование, опросили свидетелей и возбудили уголовное дело.

Как сообщали СМИ, в турецком городе Аланья гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего украинца.