На Житомирщине мужчина развращал 11-месячную дочь и выкладывал кадры "развлечений" в сеть (фото, видео)

Мужчина снимал порнографические фото и видео со своей дочкой.

Правоохранители задержали мужчину, который использовал свою 11-месячную дочь для создания продукции порнографического характера.

Как сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, от австралийских коллег поступила информация, что в сети были обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.

«Работники киберполиции провели предварительную проверку и установили причастность к распространению этих файлов 27-летнего жителя Житомирской области. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 года рождения. Фото распространял в сети интернет с помощью российского веб-ресурса «yandex.ru», доступ к которому запрещен на территории Украины.

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Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следствием Деснянского управления столичной полиции, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №3, с участием спецподразделения КОВД полиции Житомирской области, сегодня провели в квартире злоумышленника санкционированный обыск.

По его результатам полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, который злоумышленник прятал в детских игрушках. По результатам предварительного осмотра правоохранители обнаружили на телефоне злоумышленника файлы порнографического содержания с участием малолетнего ребенка. Изъятая техника направлена в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook сообщил, что задержанный мужчина - участник АТО.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине 76-летний пенсионер в течение двух лет насиловал 14-летнего ребенка.