Девочка сняла все на телефон: на Киевщине пенсионер в течение двух лет насиловал ребенка (фото)

Злоумышленником оказался 76-летний местный мужчина, в квартире которого все и происходило.

В с. Карапыши Мироновского района полиция задержала 76-летнего мужчину, который путем шантажа насиловал 14-летнего ребенка.

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В полицию обратилась мама потерпевшей девочки и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, принуждал его к половым отношениям. Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что девочка сняла на телефон все непристойности, что и послужило доказательством для задержания педофила. Злоумышленником оказался 76-летний местный мужчина, в квартире которого все и происходило.

Мужчина немедленно задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 75-летней пенсионерки.