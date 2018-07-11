В Черкассах возле Центрального рынка прозвучали выстрелы и взрывы, на месте работает полиция – СМИ (фото, видео)

По сообщениям городских СМИ, правоохранители проводят в центре учения по освобождению заложников.

На улице Гоголя возле Центрального рынка в Черкассах раздались выстрелы, на месте работают правоохранители.

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Как сообщает Zmi.ck.ua, пресс-секретарь патрульной полиции в Черкасской области Зоя Вовк в комментарии журналистам заявила, что повода для паники нет.

"Проводится специальная полицейская операция. Это все, что я могу сказать. Все детали позже", - в свою очередь сообщил изданию представитель ГУНП в области Дмитрий Грищенко.

Как сообщает местное издание «Про все», возле Центрального рынка Черкасс выставлено полицейское оцепление. Издание, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что полиция проводит учения по оперативному плану «Гром», посвященные освобождению заложников.

Об обучениях полиции с выстрелами и взрывами в центре города сообщило также издание «Вичерпно», ссылаясь на пресс-секретаря ГУ НП в Черкасской области Дмитрия Грищенко.

Сама учебная спецоперация происходит на перекрестке улиц Небесной Сотни и Гоголя, где перекрыто несколько кварталов. На месте кроме правоохранителей присутствуют медики, которые также принимают участие в учениях.

В июне сообщалось, что в Черкассах взорвался автомобиль «Мерседес». В результате взрыва водитель авто погиб.