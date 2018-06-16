Взрыв авто в Черкассах: в полиции установили личность и подтвердили смерть пострадавшего
В полиции подтвердили информацию о гибели мужчины в результате сегодняшнего взрыва автомобиля в Черкассах.
Об этом спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"В результате взрыва водитель автомобиля "Мерседес" получил телесные повреждения, после чего скончался в больнице", - сказал Грищенко.
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Он добавил, что полицейские установили личность погибшего, однако персональные данные не разглашают.
Как сообщал УНИАН, по информации местных СМИ, пострадавшим оказался 69-летний директор ТЦ "Транзит" Анатолий Скоромный. Также потерпевший возглавлял отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области.
Напомним, сегодня около 7.00 в полицию поступило сообщение, что в Черкассах взорвался автомобиль «Мерседес».
В полиции информировали, что в результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчина был доставлен в больницу.