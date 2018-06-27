В Николаеве молодой актер бросился под тепловоз, найдена предсмертная записка - СМИ (фото)

В Николаев погибший якобы приехал с театром для выступлений.

Причиной, побудившей 26-летнего самоубийцу-актера броситься под тепловоз в Николаеве, стала несчастная любовь.

При погибшем нашли предсмертную записку, адресованную его подруге, с которой они длительное время жили вместе, однако не были расписаны. В записке он признается своей подруге в любви, утверждает, что жить без нее не может. Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

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По словам источника, у мужчины произошла серьезная размолвка с женой на почве ревности. Именно это обстоятельство и толкнуло его на роковой шаг. В записке также говорится, что сначала он хотел броситься под автомобиль, но потом выбрал поезд.

Как удалось выяснить, погибший 1992 года рождения, прописан в Харьковской области. По некоторым сведениям, работал актером в кукольном театре. В Николаев якобы приехал с театром для выступлений.

В Николаев уже приехала мать погибшего, которая забрала тело сына, чтобы похоронить на родине.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области в одном из сел Бахмачского района обнаружили застреленным 36-летнего режиссера и основателя нескольких этнофестивалей Леонида Кантера.