В Одесской области разоблачили полицейского, который требовал у наркозависимого $3 тысячи

23-летний старший лейтенант полиции требовал взятку у наркозависимого, у которого правоохранители обнаружили пакетик конопли.

В Одесской 21 июня задержали полицейского при получении взятки в 3 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в четверг, 21 июня, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области разоблачили полицейского во время получения неправомерной выгоды.

В частности, оперуполномоченный Саратского отделения полиции Белгород-Днестровского отдела полиции требовал и получил от гражданина 3 тыс. долл. за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, полицейский задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины осуществляют следователи прокуратуры.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Нацполиции.

Как сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции, задержанный оперуполномоченный на службе всего три года. Взятку он вымогал у наркозависимого, у которого правоохранители обнаружили пакетик конопли, которые тот хранил для собственного употребления.

«Сумму в полном объеме мужчина принес в кабинет 23-летнему старшему лейтенанту. На месте происшествия милиционера задержали», - рассказали в департаменте.

Продолжаются мероприятия по объявления коррупционеру в погонах подозрения. За вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом законодательством предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Конотопе наркополицейський организовал масштабную схему наркоторговли.