"Очень больно такое читать": в сети шокированы историей украинского журналиста, отец которого умер после конфликта на дороге

Вероятной причиной смерти, скорее всего, стало состояние отца журналиста после конфликта с водителем.

В среду, 20 июня, у украинского журналиста Юрия Кошмарченко умер отец.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook, отметив, что вероятной причиной смерти, скорее всего, стало состояние отца после конфликта с водителем.

"Вчера родители попали в ДТП. Отец трогался с места, передавил газ – и слегка коснулся бампером иномарки, которая стояла впереди. Ее хозяин как раз обедал рядом в ресторане и сразу выскочил. Начал кричать, что засудит, что обанкротит и прочее. Родители пытались показать, что там совсем небольшое повреждение, но это не помогло", — пишет Кошмарченко.

Зачем-то, продолжил он, приехали друзья потерпевшего и стали помогать давить на родителей: "Хотя чего на них давить – два человека за семьдесят лет на Жигулях 45-летней давности".

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По словам журналиста, после прибытия полиции владелец иномарки, у которого на руке был гипс, заявил, что виновники аварии якобы "грозили сломать ему вторую руку".

"Тем временем кто-то из друзей потерпевшего потыкал пальцем в небольшую вмятину, которая осталась от аварии – и металл встал на место. Определить даже само место повреждения теперь было проблематично. Для приличия на папу и маму еще немного покричали, взяли с них полтысячи гривен – и отпустили", - пишет Кошмарченко.

По его словам, весь день родители очень переживали. Перед сном его отец сказал, что никак не может успокоиться, поэтому решил пойти погулять по двору с сигаретой.

"Затем он лег спать. И тихо умер во сне. Я думаю, если бы не дневной конфликт, этого бы не случилось. Очень легко возвыситься над другими людьми и самоутвердиться за счет оскорблений, хамства, издевательств. За счет мелкого доминирования на улице, в транспорте, в магазине", - добавил журналист.

Пользователей сети шокировала эта история: "Очень больно такое читать", "Откуда в людях столько агрессии?", "Боже, как это все не по-человечески", "Какой страшный финал у истории".

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