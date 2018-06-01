В семье украинского телеведущего Дмитрия Гордона случилось горе

13:29, 01 июня 2018
Общество
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Причина смерти пока не сообщается / Facebook Дмитрий Гордон

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Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

"Детство закончилось. Мамы больше нет", - написал он.

Мама Дмитрия Мина Давыдовна работала инженером-экономистом. Причина смерти пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в семье популярного украинского певца Олега Винника случилось горе. На 81-м году ушла из жизни мама исполнителя Анна Яковлевна.

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Теги: #ведущий#Дмитрий Гордон