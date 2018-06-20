В харьковском горсовете конфликт - неизвестные бросили в здании дымовую шашку

11:15, 20 июня 2018
Происшествия
168 0
В харьковском горсовете перед сессией возникли беспорядки / Фото - Newsroom, Анастасия Невмирич

Читайте такжеМэра из Донецкой области объявили в розыск: подделывал документы для посещения Крыма

Об этом сообщает местное издание Newsroom. Отмечается, что сегодня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт.

После того, как в горсовете зажгли дымовую шашку, мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал. 

"А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - заявил Кернес.

Судя по фото с места события, участники инцидента пришли на место с символикой партии "ВО "Свобода".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#конфликт#Кернес