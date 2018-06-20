В харьковском горсовете конфликт - неизвестные бросили в здании дымовую шашку

Мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери сессионного зала, чтобы туда не попал дым.

Неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в здании Харьковского городского совета.

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Об этом сообщает местное издание Newsroom. Отмечается, что сегодня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт.

После того, как в горсовете зажгли дымовую шашку, мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал.

"А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - заявил Кернес.

Судя по фото с места события, участники инцидента пришли на место с символикой партии "ВО "Свобода".