Нардеп Шахов попал в ДТП (фото)

Столкновение двух иномарок, в одной из которых находился депутат, произошло сегодня ночью в селе Пышное Лубенского района.

В Полтавской области сегодня около 2.30 в селе Пышное Лубенского района на автодороге «Киев-Харьков» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford.

По данным Полтавского областного управления полиции, на автодороге произошло столкновение внедорожника Toyota под управлением 46-летнего жителя Киева с автомобилем Ford.

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В результате столкновения 28-летний водитель автомобиля Ford получил тяжелые травмы и был доставлен в местную больницу.

Правоохранители решают вопрос о начале досудебного расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что причинило тяжелое телесное повреждение) Уголовное кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН источник в областном управлении полиции, в автомобиле Toyota, который столкнулся со стоящим автомобилем Ford, на пассажирском сидении находился народный депутат Сергей Шахов (депутатская группа «Воля народа»).