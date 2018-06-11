Помощник митрополита Киево-Печерской лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии (видео)

Дорогой внедорожник зацепил другую машину и уехал с места ДТП. Увидев камеру, водитель даже не подписал протокол.

Помощник митрополита Киево-Печерской лавры Павла устроил ДТП и скрылся с места аварии.

Об этом говорится в сюжете ТСН. ДТП произошло на мосту Патона - дорогой внедорожник зацепил другую машину и уехал с места ДТП. Две прихожанки преследовали дорогое авто и сняли все на камеру.

«Говорим: "Останавливайся, ты нас ударил". А он нам говорит" "Не смешите меня, это вы меня ударили, и еще догоняли", - рассказывает водитель пострадавшего авто.

Не сам Павел, а его помощник, Александр, был за рулем. Именно этот человек постоянно сопровождает митрополита на публичных мероприятиях, таких, например как Ukrainian Fashion Week. Увидев камеру, водитель сразу сел в дорогой внедорожник и уехал, даже не подписав протокол.

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Автомобили наместника Лавры обычно имеют номер 0004. Есть седан за 100 тысяч долларов с этим номером, на котором разъезжает Павел, а теперь вот этот внедорожник. Авто хорошо знают в полиции. На его водителей уже не один раз составляли админпротоколы. Но на этот раз штрафом не обойдется, прихожанки Елена и Зинаида хотят подать в суд. В Лавре факт ДТП не отрицают и тоже готовы судиться.

Ранее сообщалось, что во Львове полицейский автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.