Во Львове полицейский автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В результате происшествия 48-летний мужчина получил ушибы и ссадины.

Во Львове полицейский автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 11.15 на ул. Студенческой.

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«Автомобиль полиции Toyota Prius совершил наезд на пешехода. В результате происшествия 48-летний мужчина получил ушибы и ссадины. Материалами ДТП занимаются следователи прокуратуры, мы проведем также служебное расследование», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пешеход госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №8.

Источники в областной прокуратуре сообщили, что экипаж полиции на момент наезда на пешехода осуществлял патрулирование города. За рулем служебного авто находился 26-летний лейтенант полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Одессе никем не управляемое авто скатилось со склона и сбило трех женщин.