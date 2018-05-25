В Одессе нашли двух 15-летних подростков, которые сбежали из дома на Житомирщине (видео)

Теперь влюбленная пара ждет возвращения домой.

Приключения современных Ромео и Джульетты: двух 15-летних влюбленных подростков, которые в минувшую пятницу сбежали от своих семей на Житомирщине, нашли в Одессе. Копы задержали детей в Одессе на местном Привозе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В полицию позвонил продавец, с которым Эдуард и Анна случайно познакомились - искали работу, уверяя, что на летний подработок их отпустили родители. Рассказывали, что они из Житомира, а паспорта и деньги у них украли в поезде.

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Теперь влюбленная пара ждет возвращения домой.

Причиной побега, как выяснилось, стало то, что взрослые не позволяли влюбленным встречаться, а также недоразумения парня с матерью.