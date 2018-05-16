Дерзких грабителей ювелирного магазина в Херсоне подозревают еще в 17 случаях разбоя

Преступления совершались в течение 2016-2017 годов на территории восьми областей, пятерых преступников ищут.

Пятерых участников нападения на ювелирный магазин в Херсоне, произошедшего 15 мая, правоохранительные органы подозревают в совершении еще 17 разбойных нападений.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, другие преступления совершались на протяжении 2016-2017 годов на территории восьми областей.

«Это вооруженная банда. В состав банды входит пять человек. Можно сказать, что это очень опасные лица, владеющие оружием. Никто не принимала участия в составе Вооруженных сил или других правоохранительных органов на востоке нашей страны. Обычная банда, сформированная для совершения тяжких преступлений», - отметил первый заместитель главы Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

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По его словам, вчера и сегодня, 16 мая, полицейские в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне, провели несколько санкционированных судом обысков. Процессуальные мероприятия проведены по месту жительства лиц, которых правоохранители обоснованно подозревают в причастности к указанному преступлению.

В частности, во время обысков полицейские изъяли огнестрельное оружие, ювелирные украшения с бирками предприятий-производителей, средства связи. Кроме того, изъята компьютерная техника, спецодежда и личные документы.

«Также оперативники выяснили, что злоумышленники причастны еще к 17 разбойным нападениям», - добавил Аброськин.

15 мая полицией Херсонщины пять ранее подозреваемых объявлены в розыск. Кроме совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой), их также подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных еще тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 289), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263), а также об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию указанных лиц.

Ранее полиция установила личности граждан, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

Как сообщал УНИАН, 14 мая мужчины в масках ограбили ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона.

Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями. Никто из граждан не пострадал.