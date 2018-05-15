В Херсоне преступники напали на ювелирный магазин и сожгли автомобиль, убегая от полиции (фото)

При попытке задержания полицейскими нападавшие осуществили вооруженное сопротивление, сожгли одну из своих машин и скрылись.

В Херсоне в понедельник вечером, 14 мая, неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили, что в магазин ворвались несколько мужчин в масках. Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел в 20:50 торговом центре "Фабрика". Пострадавших среди граждан вследствие инцидента нет.

В полиции добавили, что после совершения преступления подозреваемые скрылись на автомобиле неизвестной марки.

На территории Херсонской и трех соседних областей был введен оперативный план перехват.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (Разбой).

По словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, при попытке задержания полицейскими нападавшие осуществили вооруженное сопротивление, сожгли одну из своих машин и скрылись.

Напомним, на Киевщине неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин и застрелил охранника.