В Киеве водитель джипа врезался в террасу ресторана и скрылся, оставив двух детей в машине (видео)

В Киеве водитель внедорожника врезался в террасу ресторана, оставив двух своих детей, бросился бежать. Полицейские мужчину уже нашли.

Произошло все ночью на Днепровской Набережной. Камеры наблюдения зафиксировали, как водитель через несколько секунд после столкновения выбегает из машины и бросается наутек.

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Полицейские, которые подбежали через полминуты, увидели в салоне двух несовершеннолетних детей, передает ТСН. У них - легкие повреждения. Водителя уже нашли, следователи допросили его и отпустили.

Был ли алкоголь в его крови не сообщается.