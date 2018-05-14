В Киеве водитель джипа врезался в террасу ресторана и скрылся, оставив двух детей в машине (видео)

19:53, 14 мая 2018
Происшествия
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Происшествие произошло ночью в одном из районов столицы \ фото УНИАН

Произошло все ночью на Днепровской Набережной. Камеры наблюдения зафиксировали, как водитель через несколько секунд после столкновения выбегает из машины и бросается наутек.

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Полицейские, которые подбежали через полминуты, увидели в салоне двух несовершеннолетних детей, передает ТСН. У них - легкие повреждения. Водителя уже нашли, следователи допросили его и отпустили.

Был ли алкоголь в его крови не сообщается.

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