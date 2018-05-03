В Киеве на автостоянке произошла стрельба, два человека ранены (фото)
В Дарницком районе Киева на автостоянке произошла стрельба, два человека ранены.
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Как сообщает пресс-служба полиции Киева, конфликт произошел на улице Вишняковская, о драке и выстрелах стало известно около 13:35.
«Установлено, что по данному адресу расположена автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, «Киевпарктранссервиса» и оперативник спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел», – говорится в сообщении.
В полиции добавляют, что в результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения: ушибы различных частей тела и у одного – ранение в ногу.
Полицейской не уточняют, оперативник какой спецслужбы присутствовал на автостоянке во время конфликта.