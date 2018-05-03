Под Николаевом столкнулись автомобиль ВСУ, зерновоз и маршрутка: более 10 пострадавших (фото)

15:49, 03 мая 2018
Происшествия
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В Николаевской области в результате ДТП пострадали более 10 человек / фото Новости -N

Как сообщает издание "Новости-N", столкнулись микроавтобус Вооруженных сил Украины, зерновоз и маршрутка. 

Читайте такжеКоличество жертв жуткого ДТП в Кривом Роге возросло до 11 человек"Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус «догнал» седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом "Николаев-Очаков". От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

В результате присшествия пострадали более 10 человек: водители зерновоза и маршрутки, а также пассажиры. Их доставили в медицинские учреждения. Среди военных пострадавших нет, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 3 мая в Черновцах стрела автокрана упала на маршрутку, проткнув её на сквозь.

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Теги: #ДТП#Николаев#Николаевская область