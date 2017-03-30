На военной базе в Балаклее уцелело около трети боеприпасов - Полторак

На военной базе в Балаклее уцелело около трети боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

“Значительный ущерб, который бы повлиял на состояние боеспособности Вооруженных сил, это происшествие не причинило, хотя, конечно, потери значительные. На сегодняшний день силы и средства в зоне АТО полностью обеспечены боеприпасами, вооружением и техникой и есть запасы для дальнейшего выполнения задач. Что касается Балаклеи, то на базе осталось чуть более 30% боеприпасов”, - сказал Полторак.

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Также он добавил, что нет никаких оснований говорить о том, что пожар в Балаклее был устроен с целью скрыть растраты имущества на базе. Он пояснил, что в феврале текущего года на этой базе был завершен аудит. А сейчас проводят повторный аудит. Кроме того, аудит установил, что со стороны персонала базы не было серьезных нарушений, которые бы могли привести к пожару.

Как и ранее, основной версией является диверсионная деятельность. Однако осталось установить, каким образом была взорвана база — то ли это закладка, то ли использование беспилотного летательного аппарата.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще 5 человек получили ранения.