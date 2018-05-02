В Одессе избили сторонника "антимайдана"

Активисты заявили, что мужчина допустил антиукраинские высказывания.

В Одессе полиция расследует факт избиения сторонника антимайдана, шедшего с цветами на Куликово поле, где проходило мероприятие по случаю годовщины массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня днем возле железнодорожного вокзала.

«Во время словесной перепалки между двумя молодыми людьми и мужчиной с цветами последний получил несколько ударов в лицо. Дальнейшее развитие конфликта было прекращено правоохранителями. Сейчас все его участники опрошены», - сообщили в отделе.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН представитель главка, потерпевший утверждает, что на него напади проукраинские активисты, отобрали цветы и избили, а активисты, что оппонент допустил антиукраинские высказывания.

Как сообщалось, сегодня в Одессе усилены меры безопасности в связи с массовыми акциями.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали – около трехсот.