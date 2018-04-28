В Днепре на стоянке горели пять авто: чуть не погибла семья (фото, видео)

Семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины.

Сегодня ночью в Днепре около 2:30 на улице Гладкова, 23, на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины. Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили.

В общем пожар повредил пять автомобилей, сообщает Информатор. В результате пожара жертв и пострадавших нет.

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся. «Скорее всего взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных», — рассказал владелец Subaru.

«Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги», — рассказала супруга водителя.

Спасатели приехали в течении 5 минут, столько же им понаобилось, чтоб потушить огонь.

На месте пожара, кроме спасателей, также работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют причину пожара.

Видео Евгений Ошарин для Информатор

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Киеве на Позняках в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения.