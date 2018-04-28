В Днепре на стоянке горели пять авто: чуть не погибла семья (фото, видео)
Сегодня ночью в Днепре около 2:30 на улице Гладкова, 23, на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины. Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили.
В общем пожар повредил пять автомобилей, сообщает Информатор. В результате пожара жертв и пострадавших нет.
По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся. «Скорее всего взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных», — рассказал владелец Subaru.
«Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги», — рассказала супруга водителя.
Спасатели приехали в течении 5 минут, столько же им понаобилось, чтоб потушить огонь.
На месте пожара, кроме спасателей, также работают сотрудники патрульной полиции. Они выясняют причину пожара.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Киеве на Позняках в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения.