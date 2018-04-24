Во Львове публично сожгли четверть тонны гашиша на 50 миллионов гривень

Сожженные наркотики изъяли на украинско-польской границе еще в 2014 году.

Сотрудники СБУ уничтожили более 250 килограммов гашиша, которые изъяли еще в 2014 году. Изъятые наркотические средства после решения суда сожгли в печи следственного отдела СБУ на ул. Бандеры во Львове.

Ориентировочная стоимость уничтоженной партии наркотиков почти 50 миллионов гривень, сообщает Zaxid.net.

Как сообщал УНИАН, более 250 кг гашиша обнаружили пограничники и таможенники в пункте пропуска на украинско-польской границе "Рава-Русская" в августе 2014 года. Во время осмотра общей погранично-таможенной группой в присутствии сотрудников СБУ с помощью служебной собаки в специально изготовленном в двойном днище салона автомобиля тайнике была обнаружена расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это был именно гашиш.

Жителя Львовщины, который ввозил эти наркотики в Украину, в апреле прошлого года Первомайский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.